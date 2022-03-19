Військові знищили ще один ворожий вертоліт КА-52, їхню бронетехніку і особовий склад

Це вже другий за добу збитий хвалений гелікоптер ворога.
На Запорізькому напрямку українські військові знищили вертоліт КА-52 та пошкодили ще один ворожий літальний апарат.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ
Та це не всі здобутки українців. "Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога", - зазначили в дописі.
Нагадаємо, що ще один "супералігатор" КА-52 збито сьогодні на Київщині.
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