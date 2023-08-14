Військові ЗСУ розповіли Зеленському про потреби і проблеми на фронті: як відреагував президент

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 серпня, побував у Донецькій області та зустрівся з військовими, які воюють на передовій. Українські захисники розповіли президенту про проблеми на фронті і він пообіцяв їх владнати.

Про це Зеленський сказав 14 серпня під час свого звернення до українців.

Президент зазначив, що він відверто поспілкувався з воїнами на позиціях про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути.

"Зброя й дефіцитні снаряди. Ремонт техніки. Гостре питання – транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники – те, що застосовує ворог: "ланцети", "орлани". І те, що потрібно нашим воїнам: від "Мавіків" до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників – "Лелек", "Фурій" тощо, – а також постачання від партнерів, усі форми імпорту – мають зростати, і це одне з найбільш вагомих завдань", - сказав він.

Зеленський наголосив, що посадовці системи оборони повинні розуміти потреби у БПЛА на передовій, бо того, що робиться зараз, недостатньо.

"Дуже важливо, щоб усі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба – саме нашим воїнам треба, – щоб рятувати життя та забезпечувати результат у бою. Є що робити в цій сфері, і рано говорити, що нібито робиться достатньо", - наголосив президент.

Також президент подякував США за новий оборонний пакет.

Зеленський вислухав військових і зробив висновки – відверто про тилові міста і потреби фронту

Нагадаємо, серед проблеми військових Зеленський також назвав неякісну роботу ВЛК.

Також президент закликав жителів тилових міст допомагати ЗСУ, а не розважатись під час війни у барах та клубах.

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