Військові ЗСУ утримують Соледар, який вже майже повністю зруйнували вороги

Важкі бої під Соледаром - ворог активно застосовує авіацію, випускає по українських позиціях тисячі снарядів, мінометних мін, місто уже напівзнищене, але під цілковитим контролем збройних сил України.

Наші війська на напрямку під Соледаром, як не намагаються переконати російські пропагандисти, не відступають ні на крок, йдеться в ТСН.

Здається, що тут саме пекло - густий дим, обабіч дороги догорають будинки, гаражі, їх ніхто не гасить, уже нікому. Зруйнована і шахта, на якій стільки років добували знамениту артемівську сіль, побиті всі адмінбудівлі.

Соледар напівзруйнований, але місто під контролем збройних сил України, і взагалі під контролем України і Піски і Авдіївка, нашим військовим важко, але вони тримаються.

Чи не найсклданіша ситуація на заводі, який випускає будматеріали з гіпсу, воно на околиці Соледару. Саме ці цехи ворог постійно бомбить авіацією. На заводі догоряє продукція на мільйони гривень, спалене обладнання. Так у ворога достатньо авіації – працюють і винищувачі і гвинтокрили, але бійці дають і їм раду. «Неприцільно, бо вони бояться підлетіти ближче, просто якось, куди небуть випустити і втекти», - розповідають військові.

Ці бійці переконані, на зважаючи на такі жахливі обстріли Соледар вони втримають, але ворог місто таки знищить. Тактика в нього така, зруйнувати, спалити все, до чого лише може дотягнутися своїми гарматами.

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