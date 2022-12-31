Військові ЗСУ вдарили по низці районів зосередження росіян та уразили важливий об’єкт - Генштаб

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Сили оборони України за добу уразили вісім районів зосередження російських окупантів.

Також уражено ворожий пункт управління.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 грудня.

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"Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження загарбників та один удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що ворог не припиняє ведення наступальних дій на Лиманському і Бахмутському напрямках та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

У зведенні наголошується, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що 31 грудня окупанти випустили по Україні понад 20 крилатих ракет. ППО ліквідувала 12 із них.

Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти Києва одна людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом - медики надали допомогу на місці.

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