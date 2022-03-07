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Військові ЗСУ відбили аеропорт Миколаєва і йдуть в ліс шукати "розгублених" окупантів - відео

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Військові ЗСУ відбили аеропорт Миколаєва і йдуть в ліс шукати "розгублених" окупантів - відео

Національна гвардія України

Кім назвав окупантів "маленькими, розгубленими їжачками".

Українські військові вдень 7 березня відбили в окупантів Миколаївський аеропорт.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Аеропорт наш. Вибили. Влаштовуємося там зручніше. Літаки, правда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш. Це потрібна точка. Зараз ми їх позбираємо по околицях, по лісах, які порозбігалися, прийдемо до тями. З інших напрямків теж відбилися. Там вони з меншими силами будуть заходити. Розгублені, маленькі їжачки. Бігають тут по кущах, не знають, що робити. Зараз ми всіх знайдемо", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що українські військові змушують агресора відступати і героїчно завдають нищівних ударів окупантам.

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