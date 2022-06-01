Військові ЗСУ виснажують противника, збиваючи його наступ - Арестович про ситуацію на передовій

Зараз стоїть задача завдати якнайбільше втрат ворогу - в техніці та живій силі, зазначив радник керівника ОП.
Зараз стрічки новин часто заповнені страшними наступами противника. Але це зовсім не ті наступи, що лякали ще місяць чи два назад.
Українська армія стабілізувала фронт, та виходячи з можливостей, нищить ворога.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"Кількість заяв про реальну передачу нам зброї збільшує ці можливості у найближчий час. Навіть коли наші війська тактично відступають, це не означає зради, чи програшу", - зазначив він.
За словами Арестовича, зараз стоїть задача завдати якнайбільше втрат ворогу. В техніці та живій силі.
"А це здійснюється і під час наступальних дій, і під час оборони, і коли ми залишаємо позиції. Наші військові виснажують противника, збиваючи його наступ", - пояснив радник керівника ОП.
Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Збройні сили України показали, як знищують колону техніки російських окупантів. Українські захисники помітили в одній із зон бойових дій російську техніку та успішно її ліквідували.
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