Військові ЗСУ захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки – машину "Тигр"

Залежно від призначення в машині можуть бути встановлені ті чи інші комплекси управління та зв’язку.

Українські військові захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки — командно-штабну машину (КШМ) "Тигр", яка призначена для організації зв’язку командира з вищим керівництвом та підлеглими підрозділами як на стоянці, так і під час руху.

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

Зазначається, що броня "Тигра" здатна захистити екіпаж та апаратуру КШМ від осколків артилерійських снарядів та куль основної маси зразків стрілецької зброї. Обсяг броньованого корпусу цієї КШМ розділений на два відсіки – управління та командний.

Як стверджують розробники, броньований корпус КШМ забезпечує балістичний захист екіпажу, бойового розрахунку та обладнання машини за 5-м класом російського державного стандарту 50963-96 (3 рівень за стандартом STANAG 4569). У бортових та кормових вікнах машини збережено бійниці для ведення вогню з особистої зброї.

Нагадаємо, спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео).

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