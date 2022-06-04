Військові ЗСУ завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бої - Генштаб

Військові ЗСУ завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бої - Генштаб

Російські загарбники, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 червня.

"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив на позиції українських військ.

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