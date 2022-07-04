Військові ЗСУ змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС - Генштаб

Військові ЗСУ змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС - Генштаб

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні підрозділів ЗСУ.

Противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 липня.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини.

Військові ЗСУ змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На останньому ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку росіяни здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів. Окупанти обстріляли вісім населених пунктів.

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