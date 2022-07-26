Військові ЗСУ знищили понад 50 складів з боєприпасами та 17 ворожих командних пунктів – радник голови МВС

Військові Збройних сил України знищили понад 50 складів з боєприпасами та 17 ворожих командних пунктів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

"Ми бачимо, що півтора тижня лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни", - підкреслив він.

За словами Смірнова, це відбувається, зокрема, завдяки правильному плану Генерального штабу Збройних сил зі знищення логістичної інфраструктури окупантів.

"За останні тільки два тижні ми знищили понад 30, а загалом знищили понад 50 складів з боєприпасами. Також знищено 17 командних пунктів. Це велика кількість зруйнованих їхніх тилових забезпечень, яка змінює їхні логістичні ланцюжки і можливість наступальних дій", - зазначив Смірнов.

Раніше міністр оброни Олексій Резніков заявляв, що підрозділам ЗСУ вдається знищувати командні пункти і склади боєприпасів в тилу окупантів завдяки американським реактивним системам залпового вогню HIMARS. Перші HIMARS прибули до України наприкінці червня.

Нагадаємо, США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них. Однак в Білому домі заявили, що США не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до систем HIMARS, адже їхнє застосування може перетворити війну в Україні на глобальний конфлікт.

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