Військових експерт прокоментував вивіз захисників з "Азовсталі" на окуповані території

Зараз немає можливості деблокувати Маріуполь військовим шляхом.

А тому вивіз захисників з "Азовсталі" та подальший їх обмін на росіян - це єдиний вихід.

Про це 17 травня розказав військовий експерт Олег Жданов в етері телеканалу "Freeдом".

"Тяжкопоранених воїнів з Маріуполя вивезли до лікарні в Новоазовську. Також 211 людей вивезли на окуповані території для подальшого обміну на російських військовополонених. У цьому випадку з урахуванням того, що немає можливості військовим способом деблокувати Маріуполь, то це мабуть, найкращий вихід, щоб зберегти життя наших військових та повернути їх на підконтрольну Україні територію. І якщо все мине успішно, то можна вважати, що ми впорались із завданнями. Цей гарнізон перевиконав своє завдання щодо відтягування сил Росії від зони ООС. Що стосується російських військ у Маріуполі, то на сьогодні їх там не так уже і багато. Ще раніше вони почали забирати звідти регулярні частини армії РФ. У Маріуполі залишились "кадирівці" та мобілізовані з "ДНР", - сказав Жданов.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до нації із традиційним зверненням в ніч проти 17 травня 2022 року. Він заявив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками.

Нагадаємо, з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було вивезено 52 поранених захисників. Коли їх стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Читайте також: