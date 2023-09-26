Військових хочуть оцінювати залежно від кількості днів на "нулі": Найєм пояснив, що тут не так

Найєм прокоментував законопроєкт 3369-IX, де пропонують вибудовувати соціальну політику з урахуванням кількості днів, які боєць провів на передовій.

Юрист та ветеран війни Масі Найєм заявив, що не можна диференціювати українських військових залежно від кількості днів, які вони провели в зоні бойових дій.

Про це передає NV.

Найєм прокоментував законопроєкт 3369-IX, де пропонують вибудовувати соціальну політику з урахуванням того, скільки днів військовослужбовець провів на передовій.

"Тобто хочуть розділяти бійців на тих, хто був 10 днів, хто 40, хто 60 і хто 120. Але ж це маячня, військові не вибирали, куди їм їхати та на який час", – вважає Найєм.

Він наводить приклад, що є військові, які поїхали на фронт, а на другий день їх поранили. І от ця людина може мати менші соціальні блага, ніж ті, хто провів в зоні бойових дій 120 днів, але не був поранений.

На думку Найєма, в Україні створено забагато рівнів статусів для бійців.

"Зараз військові мають умовні 350 різних статусів. Навіщо це потрібно? От учасник бойових дій — це хто взагалі такий? Зараз хочуть зробити ще новий статус захисника й захисниці. Нам вдалося поки збити цей законопроєкт", – додав він.

Раніше парамедики заявили про критично низьке забезпечення армії медзасобами та неякісні турнікети.

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