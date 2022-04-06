"Військових – на військових, цивільних – на цивільних": Верещук про умови обміну від РФ

"Військових – на військових, цивільних – на цивільних": Верещук про умови обміну від РФ

Верещук наголосила, що Росія не дотримується міжнародного гуманітарного права.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала долучитися до звільнення українських заручників представників міжнародних правових організацій.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Наразі в Україні перебувають близько 600 російських полонених. Ми безперервно ведемо перемовини про їх обмін на наших захисників. Складаємо списки, залучаємо до процесу Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Але існує й окрема проблема. В заручниках у росіян перебувають не лише військові, а багато цивільних українців: мери міст, журналісти, волонтери, священнослужителі, звичайні працівники, які ніколи не брали до рук зброю", - зазначила вона.

Як пояснила Ірина Верещук, українській стороні немає на кого обмінювати цивільних, бо Росія ставить умову: військових – на військових, цивільних – на цивільних.

"У переговірників з російської сторони я постійно запитую: нам теж захоплювати росіян по всьому світу, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тож так не діятимемо,"- наголосила вона.

Верещук також звинуватила росіян у недотриманні міжнародного гуманітарного права.

"Обмін військових на цивільних заборонений Женевською конвенцією. Тому я звертаюся до міжнародної спільноти та правозахисних організацій з вимогою разом домагатися від окупантів звільнення українських цивільних людей! Це єдиний вихід в цій ситуації".

Нагадаємо, у Запорізькій області відбувся масштабний обмін військовополоненими України та Росії.

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