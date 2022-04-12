Військових РФ, які воюють і помирають в Україні, залишили без обіцяних додаткових виплат - розвідка

Військових РФ, які воюють і помирають в Україні, залишили без обіцяних додаткових виплат - розвідка

Додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ.

Російських військових, які воюють і помирають в Україні, залишили без обіцяних додаткових виплат.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Військовослужбовці РФ з 47 танкової дивізії, що брали участь у боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні доплати, які вони отримали, це 2% до окладу за "навчання" ще до початку війни", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, статус "ветерана" теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень. Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій.

Додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ. Щоб не сіяти паніку, командування віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями. На думку командирів, це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Щоб не допустити масових звільнень, через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення", - йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, поранених російських солдатів агітують повертатися на війну проти України. Госпіталі РФ нині переповнені військовими, які брали участь у бойових діях в Україні, з пораненнями різної тяжкості.

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