Військовим біля Авдіївки потрібна допомога дронами, аби місто не стало "фортецею Бахмут"

На Донеччині біля Авдіївки тривають запеклі бої ЗСУ з російськими загарбниками. Місто штурмують 114-а, 15-а, 21-а мотострілецькі бригади, посилені спецпідрозділами 1-го армійського корпусу ЗС РФ. В резерві окупантів також зосереджена 30-а мотострілецька бригада. Їх підтримує артилерія та авіація зі значною кількістю боєприпасів.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Українським військовим біля Авдіївки терміново потрібна допомога дронами, аби місто не стало "фортецею Бахмут".

"Щоб не довелось потім співати про "фортецю Авдіівка" та вирішувати кризу, необхідно зараз вчасно посилити нашу ефективну на цей час оборону. Громадянське суспільство може зараз допомогти героям – 110-й механізованій потрібні дрони, особливо нічні дрони з тепловізорами, потрібні FPV дрони, плати ініціації, антени для управління дронами. Це все необхідно терміново. Прошу всіх, у кого є можливість, негайно надати дрони для оборони Авдіївки. І сподіваюсь, що буде посилення гарнізону резервами та боєприпасами", - наголосив журналіст.

Окупаційні війська РФ атакують Авдіівку одночасно з півдня та півночі. На цьому напрямку ворог створив перевагу у 3-4 рази у кількості особового складу, а також перевагу у бронетехніці, артилерії та авіації. Від 1 по 9 жовтня росіяни силами 114-ї бригади вели розвідку боєм.

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Юрій Бутусов також додав, що вже від 10 по 14 жовтня російські війська вдень та вночі проводили безперервні штурмові дії, одночасно вводячи у бій значні сили – окремі взводні опорні пункти ЗСУ атакували колони до 30 одиниць бронетехніки з десантом.

У боротьбі з окупантами за Авдіївку військовий подвиг для України здійснила 110-а механізована бригада, яка обороняє місто.

"110-а бригада, посилена 2-м батальйоном Президентської бригади та кількома спецпідрозділами показала високу боєздатність та добре підготувалась до російського нападу. Під ударом одразу трьох російських бригад і під ураганним обстрілом, наші війська втримали в цілому першу лінію оборони. 15 жовтня ворог був змушений зупинитись для перегрупування, оскільки у них закінчилась піхота", - розповів Бутусов.

За його словами, лише за чотири дні навколо Авдіївки було знищено та підбито 135 одиниць бронетехніки ворога. Так, одна передова посадка, яку захопили росіяни, коштувала їм трьох штурмових батальйонів, і вони змушені були перегруповуватись.

Розвідувальний батальйон 114-ї бригади ЗС РФ атакував безпосередньо "авдіівський террикон", і штурмова група дійсно змогла вилізти на верх – на висоту у 40 метрів, але там вони усі і залишились.

На жаль, серйозні втрати зазнали і українські підрозділи. Але ЗСУ зберігають ефективне управління, бойовий дух, втримали основний рубіж оборони, і продовжують нищити ворога.

Як зазначив Юрій Бутусов, російське командування планує новий штурм та поповнення розбитих частин, тому ЗСУ потрібні додаткові сили. Авдіївка має стратегічне значення для усього нашого фронту на Донбасі.

Нагадаємо, окупанти знищують Авдіївку 500-кілограмовими бомбами та ускладнюють логістику.

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