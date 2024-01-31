Військовим ЗСУ намагалися поставити понад 360 тонн неякісних продуктів – Міноборони

Міністерство оборони викрило чергову спробу поставити військовим ЗСУ неякісних продуктів. Так, до однієї з військових частин на сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", – прокоментував заступник

міністра оборони Віталій Половенко.

За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.

Там додали, що лише протягом січня Міністерство запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів.

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