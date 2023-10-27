Військовим ЗСУ в Авдіївці треба протриматися зовсім небагато: полковник прогнозує зміну ситуації

Світан нагадав, що вже за кілька тижнів розпочнуться осінні дощі, які перешкоджатимуть просуванню важкої техніки окупаційних військ.

Незважаючи на активізацію російської окупаційної армії у районі Авдіївки, шанси захопити місто у неї невеликі. Захисникам України необхідно протриматися лише кілька тижнів, потім ситуація зміниться.

Такий прогноз в ексклюзивному інтерв'ю Oboz.ua озвучив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

"Там справді важко, але у росіян не багато шансів виконати це завдання", – заявив він.

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Експерт нагадав, що вже за кілька тижнів розпочнуться осінні дощі, які перешкоджатимуть просуванню важкої техніки окупаційних військ.

"Донбас – це до метра чорнозему. У вологому стані це хороший "бетон", який засмоктує практично будь-яку техніку", – зауважив Світан.

Таким чином, "залишилося всього кілька тижнів до початку серйозних дощів, які також відмінусують можливість росіян рухатися Донбасом. Нам треба протриматися кілька тижнів, і я думаю, це завдання можна здійснити", – переконаний він.

У цьому контексті полковник додав, що в районі Куп'янська та Авдіївки вже з'явилися зразки західної техніки. "Там уже є Bradley, є Leopard. Туди підтягнеться й інша серйозна техніка", – спрогнозував він.

"Ухвалено рішення утримувати ці два регіони. Думаю, до дощів ми точно втримаємося, а потім погода нам допоможе", – підсумував експерт.

Нагадаємо, великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі. Вони видаються набагато більшими, ніж попередні втрати техніки навколо Вугледара.

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