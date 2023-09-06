Військовий аналітик пояснив, як зима змінить характер бойових дій і де може стати "гаряче"

Зимові умови вплинуть на перебіг війни в Україні та наступальні дії ЗСУ, тому що стан ґрунту впливатиме на проходимість техніки.

Про це сказав військовий аналітик, полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Буде все рівно так, як було минулої зими. Тоді ми перебували у зоні так званої стратегічної вогневої рівноваги. Допоки вона у травні місяці не порушилася, і ми почали здійснювати наступальні дії. Нагадаю, вся техніка – важка: як радянська, російська, так і західних зразків. Хоча бронетехніка виробництва Радянського союзу є легшою. Скажімо на прикладі двох машин: БМП-2 важить у межах 13,5 тонн, а Bradley в залежності від комплектації стартує від 20 тонн і може сягати 25, а навіть 30 тонн. Нібито (перша машина) рухається легше?.. Ні. Якщо ґрунт дійсно мокрий, то все буде в'язнути. Все, що 10 тонн плюс – ґрунт не витримує", – розповів експерт.

Ідентична ситуація, за словами Черника, складається з танками.

"Їхні танки – 36-43 тонни в залежності від моделі, західні танки – старують від 65 тонн до 75 тонн. І те, і те може успішно рухатися навіть узимку чи у дощову погоду по відносно твердий дорозі, яка є має асфальтне чи бетонне покриття, або по твердій грунтівці. Що буде відбуватися? Контрбатарейні дуелі, так як і відбувалися", – розповів експерт.

Черник зауважив, що взимку, можливо, розпочнуться бої за Токмак.

"Бо Токмак доволі серйозне місто, що має величезну кількість твердого покриття усередені. Але мені видається, що вдаватися до лобових штурмових дій міст такого типу абсолютно некоректно. Розумніше брати його в охоплення, в оточення і виснажувати противника в частині логістики. Воює людина. Людина потребує води, їжі і медикаментів. Якщо це перекрити, то рано чи пізно вона здається у полон", – розповів експерт.

Нагадаємо, полковник Петро Черник вже заявляв, що Росія та Україна перебувають на третій стадії війни. Він зауважив про виснаження противника.

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