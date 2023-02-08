Військовий аналітик висловився про "великий наступ" росіян: "Атаки все слабкіші, гірші, менш організовані"

Також у ворога проблеми з технікою.

Військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін вважає, що наразі можливості армії Російської Федерації "не прогресують, а деградують".

Таку думку він висловив у коментарі "НВ".

"У них все гірше й гірше з технікою, з підготовкою людей. Будь-які наступні атаки все слабкіші, гірші, менш організовані і так далі", - пояснив аналітик.

Як приклад, він навів ситуацію під Вугледаром на Донеччині. Там, зуважує Ігаль Левін, завдяки зусиллям українських воїнів знищують десятки одиниць техніки, розбиваються найкращі частини росіян.

"Фактично по півтора будиночки в дачах під Вугледаром у окупантів виходить займати. Ось такою ціною вони втрачають такі величезні сили", - каже він.

Наразі, каже Левін, у якомусь сенсі РФ розпочала свій натиск, бо навіть якщо це розвідка боєм - це теж частина великого наступу.

"Не треба думати, що великий наступ - це кавалерійський наскок, який розпочинається з помахом руки. Але цей тиск, який відбувається під Вугледаром, на Бахмутському напрямку - це все один задум їхнього великого наступу, про який говорять у ЗМІ. Вони намагаються розвідкою боєм намацати слабкі позиції, ланки, слабкі сторони української оборони", - наголошує офіцер Армії оборони Ізраїлю.

Ймовірний наступ росіян

Американські аналітики ISW наголошують, що військове командування Росії ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати наступ для захоплення Донецької області. Армія окупантів не має достатньої бойової потужності. Ба більше - Росія навряд чи наростить бойову міць.

Британські розвідники вважаєють, що РФ у найближчі тижні не вдасться досягти вагомих успіхів у наступальних діях на Донеччині. Причина - нестача боєприпасів та кваліфікованих підрозділів. Зазначається, що Москва намагається відновити великі наступальні операції в Україні від початку січня 2023 року.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес скептично ставиться до того, що новий наступ ворога на Україну буде якимось значним. За його словами, попри те, що росіянам вдалося накопичити масу живої сили, для наступу потрібне обладнання, потрібні ланцюги забезпечення.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж каже, що для підготовки до повномасштабного наступу РФ потрібно від 4 до 6 місяців. За його словами, Росія має лише 30-40 тисяч військових, перед якими ставитимуться локальні завдання на Донбасі.

Читайте також:

Зомбі-апокаліпсис, але ще не “той” наступ: артилерія і авіація прикривають піхоту біля Бахмута

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.