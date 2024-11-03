Військовий аналітик розповів, чому окупанти збільшили кількість бронетехніки у штурмах

Через прискорені спроби вийти на адміністративні кордони Донецької області, російські війська збільшили кількість броньованої техніки.

Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов, передає FREEДOM.

Літом окупанти, зокрема вагнерівці, обрали такту дії малими мобільними групами. Після цього періоду, росіяни серйозно збільшили кількість бронетехніки в атакувальних діях проти Сил оборони України.

За словами Дмитра Снєгирьова, цейтнот в окупантів триватиме до настання дощової пори року, і закінчення президентських виборів у Сполучених Штатах.

"Буквально останні тижні характеризувалися тим, що російські окупаційні війська знову почали застосовувати велику кількість бронетехніки, до 30 за один штурм. Це серйозне збільшення, якщо враховувати той факт, що ще буквально тиждень тому основна тактика російських окупантів – це дії малими мобільними групами. Тобто тактика, яку використовувала ПВК «Вагнер». Російська Федерація не рахується з кількістю втрат. Їм необхідно вийти на адміністративні кордони Донецької області й тому, як то кажуть, за ціною не постоїмо”, – зазначив військовий аналітик.

За оцінками OSINT-дослідників, наразі росіяни мають із бронетехнікою серйозні проблеми, тому можливості використання техніки з баз тривалого зберігання будуть вичерпані у 2025 році.

Як розповів Дмитро Снєгирьов, на складах тривалого зберігання на території РФ різко зменшилася кількість бронетехніки ще радянського періоду. Окрім того, більшість бронетехніки на складах росіян перебуває або в критичному стані, або буде виступати в ролі донорів запчастин.

"Це тривожний сигнал для Росії. За оцінками незалежних OSINT-дослідників, кількість можливостей використання російською стороною ще радянської бронетехніки буде обмежена вже до середини 2025 року. ВПК Російської Федерації не в змозі заповнити втрати в бронетехніці, випуск танків – це від 60 до 80 одиниць на рік, відповідно, ось ці серйозні проблеми можуть постати перед РФ”, – додав Снєгирьов.

Як вважає аналітик, армія РФ спробують оперативно оточити підрозділи Сил оборони України в районі Покровська, однак про будь-який серйозний прорив фронту в бік Дніпра і Запоріжжя поки що говорити не доводиться.

Також читайте Бої за Курахове: у Deep State оцінили ситуацію

“Зараз у районі Покровська вони намагаються створити умови для флангового охоплення українських позицій, одночасного наступу з боку захопленого Селидового та Мирнограда. Відповідно, створення загрози оперативного оточення локацій збройних сил України. Настрої про те, що окупанти прориваються в Дніпропетровську область або йде розширення зони бойових дій безпосередньо внаслідок загрози Запоріжжю – панічні", – зауважив військово-політичний аналітик.

Експерт вважає, що це елементи інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, він зауважує, що на Запорізькому, нині спостерігається різка активізацію сил і засобів ураження російської сторони. Помітна передислокація особового складу, але передумов для того, щоб говорити, що місто Запоріжжя має готуватися до вуличних боїв, немає.

Дмитро Снєгирьов упевнений у тому, що такою ж ІПСО є інформація про “видавлювання” Сил оборони України з позицій у Курській області.

“Буквально за останню добу є тактичні успіхи збройних сил України, причому за кількома напрямками одночасно. Тому це не більше ніж чергові забаганки російських інформаційних агентств. Російський так званий контрнаступ, він фактично захлинувся, проанонсовані раніше терміни виходу на адміністративні межі Сумської області не виконані. Попри те, що в Курській області зосереджено до 50 тисяч особового складу російської окупаційної армії, а це – добірні частини, дві бригади морської піхоти, шість дивізій повітрянодесантних військ, бригада спецпризначенців ГРУ, дивізія Росгвардіі спецпризначення, сили спеціальних операцій, українська сторона демонструє успішний характер не тільки маневрової оборони, а й, відповідно, маневровий характер наступу”, – сказав експерт.

Також читайте Чим для України обернеться втрата Покровська: військовий про важкі наслідки

Аналітик зауважив, що зупинка наступу ЗСУ в напрямку Курської атомної електростанції не допустила можливості звинувачення української сторони в ядерному тероризмі з боку РФ.

“Я не виключаю того, що Курську АЕС готувала до можливого підриву сама російська сторона, щоб звинуватити українську армію в активному характері бойових дій безпосередньо в районі об’єкта підвищеної небезпеки. Те, що могли захопити, так, просування в районі Курської АЕС давало змогу говорити про те, що зона бойових дій може бути розширена коштом цього напрямку. Але, вочевидь, тверезий аналіз ситуації зупинив подальший характер бойових дій у безпосередньому районі Курської АЕС”, – додав аналітик Дмитро Снєгирьов.

Читайте також: