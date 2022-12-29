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Військовий аналітик здивував прогнозом про нові ракетні удари: "Це був передостанній обстріл"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1963
Час на прочитання
2 хв
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Військовий аналітик здивував прогнозом про нові ракетні удари: "Це був передостанній обстріл"

Фото: Associated Press

Окупанти вирішили "привітати" Україну з Новим роком.

Військовий аналітик  Олексій Гетьман вважає, що масована ракетна атака по Україні 29 грудня була або остання, або передостання. 

Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ.

Аналітик зазначив, що після ударів по аеродромі Енгельс, загроза ракетних ударів була невисокою, проте Росія вирішила показати, що може "привітати" українців з Новим роком та ще здатна завдавати масованих ракетних атак. 

“Але з огляду на ту кількість ракет високоточних, які вони по нас запустили, та кількість, яка у них залишилася, вона вже критично маленька. І хочеться вірити, що це якщо не остання, то передостання така масована атака. Далі їм просто нічим буде атакувати”, — сказав військовий експерт.

Проте Олексій Гетьман вважає, що Росія все ще може тероризувати Україну ракетами С-300, "Точка У" та іранськими дронами. 

" У них залишилося менше сотні ракет “Іскандер”, які не можуть стріляти по всій Україні. У них дальність знову ж таки, дивлячись як запускати, — приблизно 500 кілометрів. І вони навіть із якихось складів музею, напевно, витягли ракету “Луна-М”, яка розроблялася десь у 50-ті роки минулого століття і давно була знята з озброєння. Це щодо ракет. Тому багато ще таких ракетних ударів навряд чи вони просто зможуть зробити — ну, ще два. Просто більше немає ракет”, — вважає Гетьман.

Ракетний обстріл України 29 грудня 

Російські терористи  29 грудня вдесяте атакували енергетичну інфраструктуру України. Окупанти запустили по Україні 69 ракет, з яких 54 - вдалось збити. 

Вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1963
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