"Військовий, бл*ть, зенітного дивізіону валяється п’яним під під’їздом": перехоплена розмова ворога

У розмові один російський військовий дає вказівки іншому, аби той повернув на позицію бійця, який у стані алкогольного сп’яніння лежить під під’їздом.

Українська розвідка перехопила телефонну розмову окупантів, у якій вони обговорюють вирішення проблеми з алкоголем.

Відповідний аудіозапис ГУР Міноборони України опублікувало в Мережі.

Суть розмови полягає в тому, що один із підлеглих у російському окупаційному війську перебрав з алкоголем і заснув під під’їздом одного з будинків.

"Ну а Ліфіренко, бл*ть, валяється п'яний, бл*ть, там у себе на районі під якимось будинком замерзає, на*уй. Нічого вас не непокоїть, не тривожить? Ні?" – каже один зі співрозмовників.

Він продовжив:

"Та мені його дружина дзвонить, що він там п’яний валяється під п’ятим будинком, бл*ть, щоб викликали "швидку", на*уй. Ви що там, ї*ануті, на*уй, чи що? Зараз що мені буде, бл*ть? Приватна "швидка", бл*ть, військовослужбовець, бл*ть, зенітного дивізіону, бл*ть, валяється, на*уй, п’яним під під’їздом! Його відпустили, бл*ть, в "увал". Ви що, кон*ені, на*уй? Негайно їдь туди, бл*ть, забирий його на*уй звідси і їдь, щоби далі воно нікуди не пішло. І через годину – мені доповідь, бл*ть, що у вас там все пи*дато! Ліфіренка – на позицію, бл*ть, і на ланцюг, на*уй!"

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову російського загарбника, який доповідав командиру про ситуацію на фронті. Солдат так обурився своїм становищем, що пригрозив залишити бойові позиції.

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