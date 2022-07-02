Військовий експерт оцінив ризики, чи можуть білоруські диверсанти перешкодити в Україні постачанню із Заходу

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що білоруські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) можуть спробувати перешкодити логістичному забезпеченню та переправленню західної зброї в Україні, але їм це не вдасться.

Водночас він наголосив, що ризики з боку білоруських ДРГ спробувати перешкодити логістиці постачань зброї в Україні існують. Під загрозою, в першу чергу, перебувають стратегічні об'єкти.

Про це розповів військовий експерт в ефірі "1+1" в рамках телемарафону у суботу, 2 липня.

"Якщо ми говоримо про ДРГ, то які можуть бути ризики щодо знищення тих чи іншиї об'єктів. Якщо ми говоримо про шляхи сполучення. Це залізниця, мостові переходи, магістралі і так далі. Ось це основна загроза, якщо ми говоримо в контексті намагань перешкодити логістиці. Але скажімо так, зрозуміємо наступне. Ми ж теж маємо усвідомлювати, що не одна дорога з'єднує захід та центр України, чи інші регіони. І треба розуміти для того, щоб дійсно щось пошкодити - треба задіяти певну кількість. Всі прекрасно розуміють, що в умовах воєнного стану у нас такі об'єкти перебувають під особливою охороною із забезпеченнями заходів безпеки. Я маю на увазі магістралі, мости і так далі. Теоретично, спробувати це можна, але чи зашкодить це логістичному забезпеченню та переправленню зброї - ні", - впевнений військовий експерт.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив рівень вторгнення Білорусі до України.

Читайте також: