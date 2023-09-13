Військовий експерт Черник пояснив, чому контроль над "вишками Бойка" не допоможе звільнити Крим

Спецоперація з відбиття так званих “вишок Бойка” важлива, зокрема, тому, що тепер росіяни не зможуть використовували газовидобувні платформи для військових цілей, однак чи допоможе це звільнити Крим?

На це запитання відповів військовий аналітик, полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Там була розташована величезна кількість радіотехнічної апаратури, а також радіолокаційної апаратури, котра, в першу чергу, займалася розвідкою нашого південного плацдарму. Це однозначно крок уперед, плюс саме такою апаратурою відбувалося стеження за кораблями, котрі перевозять наші зерно-бобові, і росіяни дещо понизили свій потенціал у цьому напрямку", - зазначив він.

Водночас експерт вважає, що Росія може спробувати відбити "вишки Бойка", або завдати по них ракетно-бомбових ударів.

"До деокупації Криму цей крок нічого не матиме. Це радше іміджевий захід, він також дуже вагомий. Він має певне воєнне значення, однак Крим буде деокупований, у першу чергу, великою кількістю ракетно-бомбових ударів", - запевнив аналітик.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не боїться дурень і покійник! В ГУР розповіли, як відбили “вишки Бойка” і чому це ще неостаточно

Раніше ГУР МО повідомило, що повернуло під контроль України "вишки Бойка”, які були під окупацією від 2015 року.

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