Військовий експерт Черник висловився про вторгнення з Білорусі: загроза не виключена

Військовий експерт Петро Черник вважає, щоб сухопутний контингент з Білорусі був по-справжньому серйозним, потрібно мати корпус чисельністю не менше 40 тисяч. Наразі окупанти мають "ледве 15 тисяч".

Таку думку він висловив в ефірі "Еспресо".

"Щодо можливого сухопутного вторгнення з боку Білорусі, я це не виключаю. На мій погляд, ймовірність є 50 на 50. Згадаймо, що вони вже заходили в Україну на початку повномасштабного вторгнення саме з Білорусі, саме у Чорнобильську зону, доволі великим корпусом та навіть окопалися у Рудому лісі. Для того, щоб їхній сухопутний контингент для нас був по-справжньому серйозним і нам було дійсно важко, щоб вони нам могли завдати якоїсь вогневої поразки", - наголосив експерт.

Крім того, 40-тисячний корпус повинен мати щонайменше 825 танків, 2500 броньованих машин, 900 стволів артилері. Втім, російська армія наразі їх не має.

"Якщо вони відважаться на такий акт суїциду, а це буде саме акт суїциду з їхнього боку, то ми їх просто перемелемо. Нам доведеться відволікати якісь свої сили та засоби, але на хід війни це жодним чином не вплине. Вони це роблять у першу чергу як інформаційно-психологічну операцію, бо ми 10 місяців про це говоримо, тримаємо у нашому інформаційному полі цей загрозливий наратив. І у якійсь частині вони добиваються втоми, яка тягне за собою помилки, а це треба розуміти. Як буде насправді, я не знаю. Лукашенко фанатично б'ється за своє виживання, бо йому нема куди тікати крім Китаю, але туди треба ще фізично доїхати", - зауважив Черник.

За його словами, може статися все, що завгодно. Адже агресорка Росія не має правил, а тому воювати з нею важко.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що безпосередня участь сусідньої Білорусі у війні проти України малоймовірна. Наголошується, що у Мінську диктатор Олександр Лукашенко, найімовірніше, відмовив президенту РФ Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

Читайте також: