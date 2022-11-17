Військовий експерт дав просте пояснення, як українська ракета ППО могла опинитися в Польщі

У ракети української системи протиповітряної оборони міг не спрацювати самоліквідатор після втрати цілі.
Випущена навздогін російській крилатій ракеті, яка летіла в напрямку польського кордону, ракета українського комплексу С-300 могла потрапити на територію Польщі.
Таке пояснення недавнього інциденту з вибухом ракети в польському селі Пшеводові, що за шість кілометрів від кордону з Україною, зробив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, якщо російську ракету, націлену на об’єкт біля кордону, намагалися збити навздогін, тобто із комплексу С-300 було випущено снаряд їй у хвіст, то після втрати цілі ракета протиповітряної оборони могла полетіти далі - в бік Польщі.
“Це найпростіше і найкоротше пояснення, чому наша ракета могла опинитися на території Польщі”, - зазначив експерт.
Жданов зауважив, що внаслідок втрати цілі у ракети ППО повинен був спрацювати самоліквідатор, але, ймовірно, з якихось технічних причин цього не сталося.
Нагадаємо, раніше американські чиновники заявили, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.
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