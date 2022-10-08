Військовий експерт Кузан пояснив, чому розвалюється російська оборона

ЗСУ не дозволяють закріпитися російським окупаційним військам та змушують перекидати сили, тому оборона росіян не витримує та розвалюється.

Про це розповів керівник українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан в ефірі радіостанції Радіо НВ.

З кожним ударом ЗСУ змушують перекидати сили і засоби, гармати або витрачати паливо на той чи інший напрямок, тим самим виснажуючи все Правобережне угруповання російських окупаційних військ, відмічає експерт.

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Військові завжди готуються до найгірших сценаріїв. За темпом просування вздовж Дніпра ми бачимо, що їх оборона руйнується швидше, ніж гірші прогнози військових", ‒ підкреслив фахівець.

Кузан зазначив, що ще в серпні всі обговорювали залізобетонні укріплення, які Росія нібито будувала на півдні, але це не допомогло окупантам закріпитися на Херсонщині.

"Зараз, завдяки нашій маневровій тактиці - просуванню малими групами, оточенню і обходу з різних сторін, з флангів - ми змушуємо росіян просто тікати, часто навіть залишаючи техніку і боєприпаси. При цьому ми поступово вирівнюємо фронт", ‒ додав він.

Нагадаємо, станом на 6 жовтня від початку поточного місяця ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.