Експерт: Лінія фронту не змінилась за півтора місяця - Шойгу збрехав

Російський міністр оборони Сергій Шойгу ще місяць тому сказав, що "ми закінчуємо оперативну паузу". Однак особливих проривів не сталося.

Як за місяць після заяви Шойгу змінилася лінія фронту розповів експерт Роман Світан в етері телеканалу "FreeДом".

"Лінія фронту майже півтора місяці не змінилася. Що сказав Шойгу – це нічого не означає, тому що у російської армії не вистачає сил та засобів для проривів нашого фронту, наших систем зміцнення. Останній місяць вони з панічним жахом чекають на наш наступ. Причому, ще раз повторюся, у них по всій лінії тисячокілометрового фронту такі настрої. Особливо, розуміючи вразливість своїх військ на правобережжі. Там знижується бойовий дух і досить таки сильно, практичне все військове угруповання в районі Херсона деморалізоване наразі під ударами наших військ та авіації. Дрібні успіхи на Донецькому фронті загальної картини фронту не змінюють", - сказав він.

Раніше стало відомо, що російським окупантам довелося взяти оперативну паузу у війні через успішні удари ЗСУ по ворожих складах на захоплених агресором територіях.

Нагадаємо, голова військової розвідки Британії розповів, чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території.

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