Військовий експерт назвав чотири напрямки боїв на фронті та розповів про сили противника

Станом на зараз у Донецькій та Харківській областях тривають бої на чотирьох напрямках фронту.

Про це повідомив український військовий експерт Костянтин Машовець.

Куп'янський напрямок

"Наскільки я розумію, відновлення інтенсивних атакуючих та штурмових дій противника на Куп'янському напрямку - питання, лише часу. Перегрупування 47-ї танкової дивізії (тд) зі складу 1-ї танкової армії (ТА) противника з Лиманського на Куп'янський напрямок майже завершено. Цілком ймовірно, противник в черговий раз спробує просунутись у бік Степової Новоселівки, як вздовж залізниці (від Ягідного), так й діяти вздовж дороги Сватово - Куп'янськ (з напрямку Крохмального), - написав він.

Кураховський напрямок

Він зауважив, що протягом кількох минулих діб передові підрозділи противника активізувалися на Кураховському напрямку та трохи південніше.

"Очевидно, командування угрупування військ (УВ) противника "Юг" поспішає із виходом на "заплановані рубежи", щодо продовження активних наступальних дій, по відношенню до Кураховсько-Вугледарського виступу ЗСУ. Це є одним з найбільш ймовірних напрямків найближчої "активізації" противника у оперативно-тактичному масштабі", - підкреслив Машовець.

Окрім цього, він додав, що введені у бій росіяни в районі Новомихайлівки. Головна мета всіх цих зусиль - вихід в район с.Курахове та його блокування, що в свою чергу, "дасть можливість створити противнику зручні умови з півночі для організації та проведення наступальної операції в цілому, по відношенню до Кураховсько-Вугледарського виступу ЗСУ".

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Вугледарський напрямок

На думку експерта, ворог готує низку подій на Вугледарському напрямку. Противник почав нарощувати склад своїх військ, розгорнутих в районі Шевченко - Павлівка - Микільське - Єгорівка. В цей район почали прибувати підрозділи зі складу 5-ї омсбр 1-го АК противника. У складі цих підрозділів вже сформовані окремі штурмові групи, призначені саме для атакуючих\штурмових дій.

Покровський напрямок

Аналітик повідомив, що командування стикнулося із певними труднощами на Покровському напрямку.

"Об'єктивно, протяжність по фронту смуги його наступу суттєво розширилась у порівнянні із "штурмом Авдіївки". Противник намагається вести активні наступальні дії на відтинку від Новобахмутівки на півночі, до Первомайського на півдні. Причому, пробує атакувати\штурмувати "майже скрізь", що потребує від нього застосування цілої купи військ", - зазначив експерт.

За його словами, російське командування ввело у бій такий обсяг та кількість своїх військ у смузі УВ "Центр", який притаманний для наступальної операції оперативного масштабу.

"Але, очевидно, результати, які йому вдалося досягнути на цьому напрямку на даний момент - явно цьому не відповідають. Замість прориву у оперативну глибину бойових порядків ЗСУ, поки виходить дуже повільне "тактичне витіснення" на окремих ділянках", - підсумував він.

Нагадаємо, очільник МВА розповів про знищені мікрорайони Часового Яру та тактику ворога.

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