Військовий експерт назвав міста, які стануть найгарячішими точками на Донбасі

Невдовзі найгарячішими точками на Донбасі можуть стати міста Сіверськ, Слов’янськ і Бахмут Донецької області. Саме там зосередяться основні зусилля противника.

Перш за все, російські війська наступатимуть на Сіверськ.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 19 липня.

"Основні зусилля противника зосередяться у так званому трикутнику – Сіверськ, Слов’янськ і Бахмут. Якщо визначати по напрямках, то основним напрямком виглядає в першу чергу Сіверськ, наступний – це Бахмут і в третю чергу – Слов’янськ, Краматорськ. Слов’янськ і Краматорська – це одна велика міська агломерація. Тобто противник буде намагатися витіснити нас із сіверського виступу", – пояснив військовий експерт.

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"Потім він (противник – ред.) зосередиться на напрямку на Бахмут. І, очевидно, відповідно до його планів, ми можемо передбачити його намагання просунутися на Слов’янськ. Але там ситуація для нього значно складніша, тому дай Боже йому впоратися з першими двома завданнями", – сказав Грабський.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, на теперішньому цьому етапі війни окупаційні війська зосередяться на захопленні Сіверська та Бахмута. Вони не віддаватимуть пріоритет захопленню Слов'янська.

У Генштабі ЗСУ 19 липня теж повідомили, що на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

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