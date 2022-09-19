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Військовий експерт назвав напрямок, де ЗСУ можуть прорвати оборону окупантів

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Військовий експерт назвав напрямок, де ЗСУ можуть прорвати оборону окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові можуть розвинути успіх після вдалого наступу на Харківщині

Збройні сили України після втечі окупантів з Харківської області створили передумови для глибокого прориву на Луганщину.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, що дає ЗСУ вихід на лівий берег річки Оскіл, Грабський відповів:

"Для нас це надзвичайно важливо. Створення такого плацдарму, створення відповідної системи забезпечення і комунікацій створює передумови подальшого просування на схід, виходу на адміністративні кордони Харківщини, просування по напрямку Троїцьке-Сватове. Ми говоримо про вихід на Луганщину, а треба розуміти, що противник там не зумів закріпитися, тому для нас це створює досить серйозні перспективи глибокого прориву".

Як уточнив експерт, "наскільки буде вистачати наших сил - це вже справа Генерального штабу".

"Але з точки зору військової доцільності ця позиція є виключно вигідною. Саме тому противник відчайдушно намагається відбити нас з цього напрямку", - додав він.

Нагадаємо, Сергій Грабський також розповів, що російські окупанти після поразки в Харківській області усвідомили свої помилки і почали будувати ешелоновану оборону, щоб завадити подальшому просуванню ЗСУ.

Зазначимо, що російські війська після так званого "перегрупування" на Харківщині втекли до окупованих районів Донбасу і зосередили зусилля на спробах їх утримати.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни "зосередили зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках".

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Дата публікації
Перегляди
1080
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