Військовий експерт назвав необхідну умову для створення українських стратегічних бомбардувальників

Конструкторське бюро Антонова спеціалізується на транспортній авіації і ніколи не займалося проєктуванням бойових літаків.

Для того, щоб Україна могла будувати власні стратегічні бомбардувальники, необхідно створити конструкторське бюро для їхнього проєктування.

Про це говорив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

Він нагадав, що усі стратегічні бомбардувальники радянського зразка Ту-22М, ТУ-95, ТУ-160 є розробками конструкторського бюро Туполєва, штаб-квартира якого розташована в Москві.

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“У нас - конструкторське бюро Антонова, яке спеціалізується на пасажирських та транспортних літаках, переважно на транспортних. У нас немає бюро, яке б займалося конструюванням бойової авіації”, - наголосив Олег Жданов.

За його словами, для того, щоб будувати українські стратегічні бомбардувальники, спочатку треба створити конструкторське бюро, яке розробить відповідний проєкт. Лише після цього державний авіабудівний завод “Антонов” на території якоїсь із країн-партнерок зможе освоїти виробництво бойових літаків.

Нагадаємо, раніше в державному підприємстві "Антонов" уточнили поширену інформацію про готовність на 30% другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, який зруйнували росіяни в Гостомелі під час широкомасштабного вторгнення. Насправді, наразі лише розпочалися конструкторські роботи в напрямку будівництва.

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