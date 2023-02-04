Військовий експерт назвав передумови для звільнення окупованого Криму

Україна очікує на далекобійне озброєння від США.

Для повернення окупованого Криму необхідно знищити Кримський міст і Чорноморський флот.

Таку думку висловив полковник запасу та військовий експерт Петро Недзельський в інтерв'ю "Обозревателю".

Він наголошує, що для повернення Криму Україна повинна отримати далекобійне озброєння. Передусім це дозволить припинити усі логістичні зв'язки РФ з півостровом.

Зокрема надання Заходом Україні ракетних систем дальністю 300 км і більше є запорукою того, що Чорноморський флот буде знищено.

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"У нас є абсолютно усі перспективи для звільнення Криму. Потрібна лише зброя", – наголосив він.

У Пентагоні прокоментували можливість використання ЗСУ далекобійних ракет для звільнення Криму: "Це буде рішення України".

Нагадаємо, в ЗСУ наголошують, на території сусідньої країни практично на постійній основі базуються Міг-31.

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