Військовий експерт назвав передумови для звільнення окупованого Криму

Україна очікує на далекобійне озброєння від США.
Для повернення окупованого Криму необхідно знищити Кримський міст і Чорноморський флот.
Таку думку висловив полковник запасу та військовий експерт Петро Недзельський в інтерв'ю "Обозревателю".
Він наголошує, що для повернення Криму Україна повинна отримати далекобійне озброєння. Передусім це дозволить припинити усі логістичні зв'язки РФ з півостровом.
Зокрема надання Заходом Україні ракетних систем дальністю 300 км і більше є запорукою того, що Чорноморський флот буде знищено.
"У нас є абсолютно усі перспективи для звільнення Криму. Потрібна лише зброя", – наголосив він.
У Пентагоні прокоментували можливість використання ЗСУ далекобійних ракет для звільнення Криму: "Це буде рішення України".
Нагадаємо, в ЗСУ наголошують, на території сусідньої країни практично на постійній основі базуються Міг-31.
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