Військовий експерт назвав пріоритетні потреби української армії: не літаки і авіація

Військовий експерт Роман Світан, коментуючи озвучений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним порядок потреб Збройних сил України у війні, каже - що змінив би цю послідовність. А тому поставив би на перше місце людський ресурс.

Свою думку експерт висловив в інтерв'ю "Obozrevatel".

Світана наголошує, що перша необхідність - це не літаки і авіація, - а люди, які підуть воювати не під ярмом мобілізаційного рекрутингу, а добровільно.

"Я б дещо змінив порядок. Перше - це все-таки професійна армія. Якщо будуть літаки, будуть ракети, буде все, але не буде особового складу - нікому буде воювати", - каже експерт.

На його думку, щоб поповнити армію України "якісними" бійцями, необхідно позбавити правоохоронні органи від спецобліку та "дати можливість військкомам набрати 30% мотивованих і профпридатних правоохоронців". Світан каже, що тоді ці солдати будуть отримувати грошову допомогу від держави все життя, а значить - у них буде мотивація йти в армію. Своєю чергою, ЗСУ отримають вже хороших бійців "зі старту".

За словам Світана, таку реформу важливо провести поки ще діє указ президента про мобілізацію. Також Світан запропонував підняти рівень рекрутингу в армію за рахунок підняття грошового утримання до рівня 3-5 тисяч доларів на місяць.

Друге місце за потребами для ЗСУ - техніка. Експерт зауважує, що зараз Україні потрібно "швидко" отримати більше систем РЕБ для боротьби з російськими БПЛА. Збивати дрони з ЗРК просто "нереально", їх потрібно для цього занадто багато, вказав військовий експерт.

Далі у списку - ракети різного класу і десятки тисяч необхідних до них реактивних снарядів: боєголовки з радіусом дії від 100-а кілометрів і вище (разом з 300-кілометровими ATACMS).

На четверте місце він поставив авіацію: "Швидко ми її не отримаємо, тільки на весну. Але до весни треба підготуватися, треба провести цілий комплекс заходів, щоб літаки зайшли і виконали комплексне завдання".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав для британського The Economist статтю "Сучасна позиційна війні та як у ній перемогти". Уній він розповів про п'ять кроків до перемоги, новий етап у війні та посилення мобілізації.

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