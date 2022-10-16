Військовий експерт назвав проблеми, які очікують на окупантів взимку

Експерт вважає, що мобілізовані мають недостатню підготовку.
Військовий експерт Роман Світан вважає, що російська окупаційна армія матиме взимку багато проблем. Це - одяг та логістика.
Про це він сказав в етері телеканалу Freedom.
Експерт наголосив, що основною проблемою російської окупаційної армії взимку буде логістика.
"Справа в тому, що російська армія прив'язана до залізниць. Якісь частини, які могли б пересуватися по землі, по автодорогах, взимку вони будуть рухатися тільки по залізниці. Але залізницю наша "арта" зараз контролює: вибивають мости, логістичні ланцюжки", - сказав Роман Світан.
Експерт вважає, що мобілізовано росіяни не зможуть ефективно воювати, оскільки вони не мають належної підготовки. Українська армія ж воює 9 років проти росіян на Донбасі.
Мобілізація у Росії
Російський диктатор Володимир Путін після спроби анексії 4 українських областей оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії.
Самі росіяни нарікали на погану підготовку та неналежне спорядження. Видання Guardian повідомило, що серед мобілізованих в Росії вже є перші загиблі. Частину з них ліквідували на фронті, інші - не доїхали, вони вчинили самогубство або померли за загадкових обставин.
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