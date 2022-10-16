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Військовий експерт назвав проблеми, які очікують на окупантів взимку

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Військовий експерт назвав проблеми, які очікують на окупантів взимку

Фото: Оперативний ЗСУ

Експерт вважає, що мобілізовані мають недостатню підготовку.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що російська окупаційна армія матиме взимку багато проблем. Це - одяг та логістика. 

Про це він сказав в етері телеканалу Freedom.

Експерт наголосив, що основною проблемою російської окупаційної армії взимку буде логістика. 

"Справа в тому, що російська армія прив'язана до залізниць. Якісь частини, які могли б пересуватися по землі, по автодорогах, взимку вони будуть рухатися тільки по залізниці. Але залізницю наша "арта" зараз контролює: вибивають мости, логістичні ланцюжки", - сказав Роман Світан. 

Експерт вважає, що мобілізовано росіяни не зможуть ефективно воювати, оскільки вони не мають належної підготовки. Українська армія ж воює 9 років проти росіян на Донбасі. 

Мобілізація у Росії 

Російський диктатор Володимир Путін після спроби анексії 4 українських областей оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. 

Самі росіяни нарікали на погану підготовку та неналежне спорядження. Видання Guardian повідомило, що серед мобілізованих в Росії вже є перші загиблі. Частину з них ліквідували на фронті, інші - не доїхали, вони вчинили самогубство або померли за загадкових обставин. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
844
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