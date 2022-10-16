Військовий експерт назвав проблеми, які очікують на окупантів взимку

Військовий експерт Роман Світан вважає, що російська окупаційна армія матиме взимку багато проблем. Це - одяг та логістика.

Про це він сказав в етері телеканалу Freedom.

Експерт наголосив, що основною проблемою російської окупаційної армії взимку буде логістика.

"Справа в тому, що російська армія прив'язана до залізниць. Якісь частини, які могли б пересуватися по землі, по автодорогах, взимку вони будуть рухатися тільки по залізниці. Але залізницю наша "арта" зараз контролює: вибивають мости, логістичні ланцюжки", - сказав Роман Світан.

Експерт вважає, що мобілізовано росіяни не зможуть ефективно воювати, оскільки вони не мають належної підготовки. Українська армія ж воює 9 років проти росіян на Донбасі.

Мобілізація у Росії

Російський диктатор Володимир Путін після спроби анексії 4 українських областей оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії.

Самі росіяни нарікали на погану підготовку та неналежне спорядження. Видання Guardian повідомило, що серед мобілізованих в Росії вже є перші загиблі. Частину з них ліквідували на фронті, інші - не доїхали, вони вчинили самогубство або померли за загадкових обставин.

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