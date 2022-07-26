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Військовий експерт назвав, що необхідно зробити ЗСУ для успішного контрнаступу на Херсонщині

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Військовий експерт назвав, що необхідно зробити ЗСУ для успішного контрнаступу на Херсонщині

Фото: Yonik.me

Для успішного контрнаступу на тимчасово окупованій Херсонській області Збройні Сили України мають знищити залізничні мости.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов наголосив на важливості знищення саме Антонівського мосту, яким окупанти активно перекидають техніку та озброєння.

Про це військовий експерт заявив в ефірі телеканалу "Еспресо". 

"Мости в Херсонській області, які останнім часом пошкодили ЗСУ, є автомобільними. Поблизу Антонівського мосту є ще залізничний міст. Саме через цей міст росіяни активно перекидають техніку та боєприпаси. Оскільки потужності залізниці набагато більші для логістики армії", - зазначив Снєгирьов.

Він пояснив, що логістичні шляхи російської армії пролягають саме через залізничні мости, тому вони мають бути першими цілями для ЗСУ.

"Якщо ми говоримо про контрнаступ ЗСУ, то в першу чергу потрібно завдати ударів по залізничних мостах, якими проходить логістичні шляхи окупантів. Тому ЗСУ повинні приділити увагу залізничному мосту через Дніпро біля Херсона. Така ж ситуація і біля Ізюма. Там теж є залізничний міст, який потрібно знищити. Це покращить умови для контрнаступу ЗСУ на Херсонському та Ізюмському напрямках", - резюмував експерт.

Ранше військовий експерт Сергій Грабський розповів, що Кримський міст буде під вогневим контролем, коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря.

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