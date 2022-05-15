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Військовий експерт назвав українські міста, які є об'єктом номер один для російських окупантів

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Військовий експерт назвав українські міста, які є об'єктом номер один для російських окупантів

Фото: Associated Press

Війна, яку Росія розв'язала проти України, переходить у нову фазу.

Про це 15 травня в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт Сергій Кузан.

Він зазначив, що Луганський напрямок, Сєвєредонецьк, Лисичанськ - це саме ті міста, які сьогодні є об'єктом номер один ворога.

"Ми переходимо в нову фазу війни. Намагаються росіяни влаштувати нам чергові кліщі, черговий котел, але за рахунок того, що Сєверодонецьк і Лисичанськ укріпленні, я думаю їм цього не вдасться зробити", - наголосив Кузан.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 81-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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