Військовий експерт назвав умову для звільнення Криму та повідомив, які для цього потрібні танки

У ЗСУ є реальна можливість спочатку відрізати південне угруповання ворога.

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав умову, за якої ЗСУ звільнять Крим та прокоментував статтю видання The New York Times про те, що у США налаштовані допомогти Україні атакувати цілі Росії на анексованому півострові.

Про це він розповів інтерв'ю "OBOZREVATEL".

Так, Селезньов вважає, що у ЗСУ є реальна можливість спочатку відрізати південне угруповання ворога, а потім звільнити окупований півострів.

"Це цілком логічно. Без знищення угруповання ворога, яке діє на півдні Херсонської та Запорізької областей, вести мову про деокупацію Криму неможливо. Спочатку ворог знищується там, потім переходимо до знищення ворога на території Криму та Севастополя", - пояснив експерт.

Він також зазначив, яка зброя для цього потрібна Україні, чи потрібні танки Abrams та Leopard-2.

"Відповідь США з приводу Abrams є абсолютно логічною – надто дорога логістика. Bradley – це вже хороша історія. Самі американці називають їх не танками, а "знищувачами танків". Плюс загальновідомий факт: під час іракської кампанії за допомогою цих танків було знищено найбільшу кількість ворожої бронетехніки", - додав Селезньов.

Деокупація Криму

Нагадаємо, раніше видання The New York Times із посиланням на кількох анонімних офіційних осіб зі США написало, що адміністрація президента США Джо Байдена починає визнавати, що Україні може знадобитися сила для завдавання удару по російських цілях у Криму, навіть якщо такий крок збільшить ризик ескалації.

Видання зазначає, що зараз адміністрація Байдена розглядає один із найсміливіших своїх кроків – допомогу Україні атакувати Крим, який президент РФ Володимир Путін "розглядає як невід’ємну частину свого прагнення відновити минулу російську славу".

Варто також зазначити, що за прогнозами української розвідки та українських і західних військових, звільнення Криму має відбутися цього року. За даними екскомандувача військ США в Європі, генерала Бена Годжеса, це має статися до кінця серпня 2023 року.

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