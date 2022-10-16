Військовий експерт назвав ймовірні причини призупинення мобілізації в Росії

Мобілізація в РФ пригальмувала, але буде продовжуватися.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в деяких регіонах РФ процес мобілізації припинений через організаційні проблеми.

Про це він говорив в ефірі телеканалу Freedom.

"Система не встигає обробляти цих людей - приймати і розподіляти. У навчальних центрах не вистачає казармено-житлового фонду. На вулиці холодно. Військові частини не готові до їхнього прийому, оскільки всі сподівалися, що їх будуть збирати на збірних пунктах і відправляти в "учебки". Так що вони частково пригальмували", - говорить Жданов.

Ще однією причиною призупинення мобілізації в РФ він називає труднощі із розподілом.

“У Білорусь 20 тисяч повинні відправити, до нас вже близько 30 тисяч відправили. Вони зараз таким ось чином будуть їх “розпихувати”. Ось коли вони “розпихають” цих, тоді піде наступна хвиля мобілізації", - сказав експерт.

За його словами, заява Путіна про закінчення мобілізації через два тижні покликана заспокоїти російське населення.

"Я думаю, це більше для внутрішнього споживання. А сама мобілізація - вони будуть намагатися максимально набрати особовий склад", - сказав експерт.

При цьому Жданов припустив, що озвучена господарем Кремля цифра 222 тисячі мобілізованих осіб близька до реальності.

"Наша розвідка дає, що трохи більше 100 тисяч вони зібрали. Може ще тисяч 50-60 перебуває десь у дорозі між військкоматами і збірними пунктами", - зазначив експерт.

Нагадаємо, російські мобілізовані військові погано оснащені і змушені самостйно купувати спорядження, яке їм мали б видавати під час індивідуального екіпірування. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

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