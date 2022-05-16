Військовий експерт не виключає можливості нового штурму Києва з боку РФ

Директор "Центру військово-правових досліджень", військовий експерт Олександр Мусієнко назвав умову, за якої Путін може знову віддати наказ російським військам "взяти Київ".

Теоретично, повторні наступальні дії у бік столиці можуть відбутися, якщо в РФ оголосять загальну мобілізацію та залучать додаткові ресурси.

Про це Мусієнко заявив в інтерв'ю виданню "Стоп Корупції".

"Теоретично, новий штурм Києва можливий. І командування, яке про це каже, і представники влади, й військові роблять свої заяви, базуючись на наявних даних розвідки. Сьогодні немає жодних ознак того, що Росія й Путін збираються припиняти свою агресивну війну проти України", – зазначає експерт.

За словами Мусієнка, цілі військової кампанії Кремля, що підтверджують і в розвідці США, полягають в якомога більшому захопленні територій України, їхній окупації, знищенні українського народу. Проте наразі сил і можливостей у РФ для захоплення Києва немає.

"Це – жахливий геноцид українців, який веде Росія. Питання в тому, що бажання захопити Київ у них є. А можливостей зробити це сьогодні – немає. Тому що сили оборони України, проводячи злагоджені ефективні контратаки по Київському й Чернігівському напрямках відкинули противника. Зараз РФ не має потенціалу, щоб повторити такий рейд", – коментує він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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