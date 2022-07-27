Військовий експерт оцінив, чи реалістично завершити активні бойові дії до зими

Чи вдасться Україні не затягувати військові дії до початку зими - це залежить від швидкості та кількості постачання озброєння від США.

Військовий експерт Денис Попович вважає, що такі плани українського керівництва "не є надто амбітними".

Таку думку військовий експерт висловив в ефірі Радіо НВ.

"Мені не здається це надто амбітним. Нам всім хочеться, щоб це завершилося якнайскоріше і бажано до початку зими. Тому ті завдання, які ставляться, можна вітати. Під ці завдання і планується постачання озброєння, боєзапасів. Я думаю, що цим і продиктовані ці заяви. Головне, щоб це було реально і в межах досяжності", — зазначив Попович.

Раніше військовий експерт Петро Черник висловив таку думку, що на Україну чекає ще одна повномасштабна війна з РФ, яка скине "московський імперіалізм". За його прогнозами, нові широкомасштабні дії між Україною та РФ можуть виникнути як через півроку-рік, так і через 5-10 років.

На Дніпропетровщині затримали п'яного полковника СБУ

Читайте також: