Військовий експерт оцінив, коли ЗСУ можуть вийти на узбережжя Азовського моря і до Криму

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Збройні сили вже навесні 2023-го вийдуть на узбережжя Азовського моря. Що більще - до кінця літа українські захисники звільнять анексований Крим.

Таку думку він висловив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, до квітня росіяни намагатимуться тиснути на Донецькому та Луганському фронтах. Коли співвідношення сил вирівнюється, коли кількість російських сил і коштів приблизно дорівнює нашому, то фронт стабілізується.

"В цей час українські війська виходитимуть до Азовського узбережжя. Тобто десь на початку березня-кінці лютого, залежно від погоди. Погода сильно впливає на прийняття рішень, оскільки важка техніка вязне у розмитому ґрунті. після виходу на Азовське узбережжя ми розріжемо сухопутний коридор у Крим. Після цього утримуватимемо росіян на тій лінії фронту, яка буде в районі Донбасу, а в цей час паралельно зачищатимемо Запорізьку, Херсонську області і заходитимемо в Крим", - висловився Світан.

За його словами, лише після повного зачистки півострова від росіян можна буде знову зайнятися Донбасом. Експерт вважає, що питання з Донбасом вирішуватиметься вже восени.

"Десь до осені далі займатимемося Донбасом, виходячи з тих сил і коштів, які будуть у нас і росіян. Буде складно, але багато залежить від того, яку номенклатуру і у якій кількості нам передасть Захід. Чим більше вони нам передадуть, тим легше та швидше ми звільнимо Донбас", - переконаний Роман Світан.

Нагадаємо, російські загарбники збудували базу на півночі Кримського півострова. OSINT-аналітик Брейді Африка опублікував супутникові знімки, на яких видно вертолітний майданчик, укріплений периметр та автомобільні галси.

Читайте також: