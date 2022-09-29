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Військовий експерт оцінив можливість посиленого наступу росіян на Одесу та Харків

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Військовий експерт оцінив можливість посиленого наступу росіян на Одесу та Харків

Фото: Associated Press

Після поповнення російських збройних сил мобілізованими громадянами окупанти можуть спробувати знову загарбати частину Харківської області, але наступ на Одесу наразі нереальний.

Після проведеної часткової мобілізації в РФ військове керівництво країни-агресора може вдатися до спроб нового наступу на території Харківської області.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, поповнивши військові підрозділи десятками тисяч новобранців, які не готові до бойових дій ні професійно, ні за оснащенням, у Кремлі можуть наважитися на те, щоб кинути цей резерв у напрямку Харкова. 

“Якийсь тимчасовий успіх в селищах та містах на кордоні можливий, але їх буде зупинено і знищено так чи інакше. У них немає шансів захопити велику територію Харківської області і тим більше Харків”, - зазначив при цьому експерт.

Наступ на Одесу Олександр Коваленко називає нереальним, оскільки для цього окупантам спершу треба захопити Миколаїв та Миколаївську область. Наразі ж бойові дії ведуться на правобережній частині Херсонської області, де ЗСУ звільняють населені пункти. 

За оцінками експерта, для успішного наступу на Одесу росіянам потрібно щонайменше 30 батальйонно-тактичних груп, які повинні бути професійними та оснащеними технікою, озброєнням, мати стійку систему управління та з повноцінне забезпеченням — від харчів до боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. 

“Забезпечити цим росіяни зараз не можуть навіть свою групу на правому березі Херсонщини, немає логістики. Власне немає і цих 30 бтг — це приблизно 30 тисяч особового складу. У мобілізованих немає досвіду ведення бойових дій. А як їх будуть переправляти через Дніпро, якщо там нема логістики?” - оцінив ситуацію на півдні Коваленко.

Нагадаємо, у вівторок, 27 вересня, під час повітряної тривоги у Харкові та Одесі пролунали вибухи.

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