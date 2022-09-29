Військовий експерт оцінив можливість посиленого наступу росіян на Одесу та Харків

Після поповнення російських збройних сил мобілізованими громадянами окупанти можуть спробувати знову загарбати частину Харківської області, але наступ на Одесу наразі нереальний.

Після проведеної часткової мобілізації в РФ військове керівництво країни-агресора може вдатися до спроб нового наступу на території Харківської області.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, поповнивши військові підрозділи десятками тисяч новобранців, які не готові до бойових дій ні професійно, ні за оснащенням, у Кремлі можуть наважитися на те, щоб кинути цей резерв у напрямку Харкова.

“Якийсь тимчасовий успіх в селищах та містах на кордоні можливий, але їх буде зупинено і знищено так чи інакше. У них немає шансів захопити велику територію Харківської області і тим більше Харків”, - зазначив при цьому експерт.

Наступ на Одесу Олександр Коваленко називає нереальним, оскільки для цього окупантам спершу треба захопити Миколаїв та Миколаївську область. Наразі ж бойові дії ведуться на правобережній частині Херсонської області, де ЗСУ звільняють населені пункти.

За оцінками експерта, для успішного наступу на Одесу росіянам потрібно щонайменше 30 батальйонно-тактичних груп, які повинні бути професійними та оснащеними технікою, озброєнням, мати стійку систему управління та з повноцінне забезпеченням — від харчів до боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

“Забезпечити цим росіяни зараз не можуть навіть свою групу на правому березі Херсонщини, немає логістики. Власне немає і цих 30 бтг — це приблизно 30 тисяч особового складу. У мобілізованих немає досвіду ведення бойових дій. А як їх будуть переправляти через Дніпро, якщо там нема логістики?” - оцінив ситуацію на півдні Коваленко.

Нагадаємо, у вівторок, 27 вересня, під час повітряної тривоги у Харкові та Одесі пролунали вибухи.

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