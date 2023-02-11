Військовий експерт оцінив можливість Путіна захопити Донбас і закінчити війну

Як тільки російські війська зупиняться і послаблять натиск, ЗСУ перейдуть у контрнаступ і продовжать визвольну війну.

Без деокупації загарбаних РФ українських територій заяви президента Росії Володимира Путіна про закінчення війни вже нічого не важать.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.

За його словами, існує дуже мала ймовірність того, що Путін спроможеться захопити Донбас.

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“Сьогодні Росія не може представити масштабного наступу, вони поступово розтягують його в часі з нарощуванням зусиль. Тому є всі шанси утримати Донбас. І навіть, якщо припустити, що Путін зібрав якийсь броньований кулак, стягнув всі танки на один напрямок і прорвав нашу оборону, захопив Донецьку область і сказав, що на цьому війна закінчилася... Кому він сказав? Виборцям своїм? Ми ж війну не закінчили”, - зауважив експерт.

Олег Жданов наголосив, що як тільки російські війська зупиняться і послаблять натиск, ЗСУ тут же перейдуть в контрнаступ і продовжать нашу визвольну війну.

“Думка Путіна нічого не вирішує, війна це двосторонній процес. Не можна просто сказати: “Ми досягли цілей, я закінчив війну”. Друга сторона тоді заявляє, що тепер ми досягаємо своїх цілей, ми не збираємося на цьому закінчувати війну”, - підкреслив Жданов.

Військовий експерт припустив, що під натиском окупантів українська армія може відступити з якоїсь території, але завдання повністю захопити Донбас для Путіна не вирішуване.

Нагадаємо, Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України. Упродовж доби 10 лютого тут відбулося 124 обстріли різними типами артилерії та рекордні 54 бойові зіткнення.

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