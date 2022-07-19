Військовий експерт оцінив ризики нового широкомасштабного наступу армії РФ на Україну

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що нового широкомасштабного наступу російської армії на Україну не буде. Що він не може сказати за Донбас.

За його словами, те, що окупанти зосередили усі зусилля на Донбасі - може свідчити про намір наступати далі. Однак це окупанти можуть зробити з метою відволікання українських сил на інших напрямках.

Про це військовий ескперт розповів в ефірі спільного інформаційного телемарафону у вівторок, 19 липня.

"Те, що наказ відданий - не означає, що вони (російські військові - ред.) можуть діяти. Треба розуміти, що протягом останнього часу ми не спостерігали серйозних переміщень і зосереджень підрозділів противника на інших ділянках фронту, крім Донбасу. Там, де вони мають очевидну перевагу. І цей напрямок вони визначили як зосередження основних зусиль. Тобто, такий наказ може свідчити, що вони можуть продовжити наступ на Донбасі з метою відволікання ЗСУ, а також з метою додаткової екзальтації російського суспільства, щоб довести, що "спецоперація" йде за планом. Для цього вони оголошують намір про наступ, а як це буде здійснюватися - це вони уже пояснять пізніше своєму суспільству. Але ми не маємо очікувати нічого надзвичайного за межами того, що ми бачимо. Тобто зосередження основних зусиль на Донбаському напрямку", - сказав військовий експерт.

Якщо ж російській армії знову не вдасться виконати поставлені військовим керівництвом завдання, на думку Грабського, вони використають уже звичний для них хід. Назвуть це "добрим жестом волі".

"Ми вже бачили, як вони це пояснювали "жестами доброї волі". Відхід від Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Такий же самий жест доброї волі вони показали на Зміїному. Тобто, нічого дивного не буде, якщо вони скажуть, що з метою збереження життя мирних громадян ми вирішили не наступати на Київському напрямку. Віртуози московської пропаганди придумають якісь привід, щоб пояснити, чому це не відбулося", - зауважив Грабський.

Нагадаємо, російські військові вкотре змінили тактику на Донбасі. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про новий задум окупантів.

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