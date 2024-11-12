Військовий експерт оцінив шанси росіян на штурм Запорізької області: подробиці

Після невдалого наступу 2023 року на Запорізькому напрямку вибудувана доволі потужна друга лінія оборони, друга лінія фортифікацій.

Шанси російських окупантів на штурм Запорізької області невеликі. За не офіційною інформацією наступ вже почався.

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов в етері "Radio NV".

"У мене є погана неофіційна інформація, що цей наступ вже почався. На принаймні двох напрямках. Військові говорять, знову ж таки, неофіційно - ще раз повторююся, що активні бойові дії вже почалися. Але там росіяни мають дуже мало шансів", – зазначив експерт.

Жирохов підкреслив, що на цьому напрямку відбувається посилення наших підрозділів.

"Є певні зрушення і з Курської області, є певні зрушення і новомобілізовані бригади, тільки створені бригади. Вони вже є в резерві. І Ставка, Генеральний штаб вже перекидають їх. Але про які ділянки йдеться - звісно, говорити не буду", – запевнив Михайло Жирохов.

Він зазначив, що осінь на Донбасі є дуже неприємною порою року.

"І для тих, хто наступає, - особливо, і для тих, хто обороняється. Наступати стане росіянам в рази важче. І очевидно, їм потрібно буде змінювати тактику використання своїх сил", – сказав експерт.

Жирохов додав, що уночі бойова активність значно менша, ніж вдень. А оскільки день вже коротший, тож і бойова активність зменшена.

Нагадаємо, російський диктатор поспішає повернути під контроль Росії територію Курської області до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

Читайте також: