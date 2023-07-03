Військовий експерт оцінив ситуацію на фронті та назвав основну мету Сил оборони

за словами оглядача, Україна застосовує на полі бою не основні сили, а підрозділи обмеженого функціоналу.

Основною метою ЗСУ є продавлювання смуги забезпечення і вихід до другої лінії оборони ворога. За його словами, смуга забезпечення найщільніше засмічена мінами.

Про це йдеться у коментарі військово-політичного оглядача Олександра Коваленка в ефірі телеканалу FREEДОМ, пише "Уніан".

"Суть смуги забезпечення в тому, що вона створюється для того, щоб гальмувати або взагалі зупинити наступальні дії противника. Там найщільніше розміщення мінних полів. Це ускладнює ситуацію в той період, коли в росіян почалися проблеми з артилерією, оскільки її досить-таки швидко стали виносити, і російські окупанти почали активніше використовувати авіацію", – пояснив експерт.

Окупанти застосовують плановані бомби та ударні гелікоптери, впливає на просування українських військових, які мають діяти з маскимальною обережністю задля збереження особового складу.

Надалі, за словами Коваленка, мета ЗСУ – вихід до другої лінії оборони.

"За низкою локацій, за низкою напрямків ми дуже близькі до цього. Подекуди є безпосередньо вже зіткнення з другою лінією оборони. І коли будуть вирівняні всі фланги, тоді можна говорити про залучення основної ударної групи", – зауважив Коваленко.

Водночас оглядач звернув увагу, що зараз Україна застосовує на полі бою не основні сили, а підрозділи обмеженого функціоналу. Коли буде залучена основна ударна група, інтенсивність бойових дій буде зовсім іншою.

"Але знову-таки, на якісь швидкі прориви за прикладом Харківської операції чекати не варто, оскільки Харківська операція — це зовсім інший сценарій, який розвивався в місцевості, що повністю відрізняється ландшафтом, географією, наприклад, від Запорізької області. Тут порівняння абсолютно недоречне", – додав Коваленко.

Тим часом рятувальники працюють в багатоповерхівці, куди влучили російські окупанти.

Як повідомлялося раніше, 3 липня атакували Суми чотирма безпілотниками Shahed 136.

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