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Військовий експерт оцінив ситуацію на фронті та назвав основну мету Сил оборони

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Військовий експерт оцінив ситуацію на фронті та назвав основну мету Сил оборони

Колаж. Олександр Коваленко оцінив ситуацію на фронті та назвав основну мету Сил оборони

за словами оглядача, Україна застосовує на полі бою не основні сили, а підрозділи обмеженого функціоналу.

Основною метою ЗСУ є продавлювання смуги забезпечення і вихід до другої лінії оборони ворога. За його словами, смуга забезпечення найщільніше засмічена мінами.

Про це йдеться у коментарі військово-політичного оглядача Олександра Коваленка в ефірі телеканалу FREEДОМ, пише "Уніан".

"Суть смуги забезпечення в тому, що вона створюється для того, щоб гальмувати або взагалі зупинити наступальні дії противника. Там найщільніше розміщення мінних полів. Це ускладнює ситуацію в той період, коли в росіян почалися проблеми з артилерією, оскільки її досить-таки швидко стали виносити, і російські окупанти почали активніше використовувати авіацію", – пояснив експерт.

Окупанти застосовують плановані бомби та ударні гелікоптери, впливає на просування українських військових, які мають діяти з маскимальною обережністю задля збереження особового складу.

Надалі, за словами Коваленка, мета ЗСУ – вихід до другої лінії оборони.

"За низкою локацій, за низкою напрямків ми дуже близькі до цього. Подекуди є безпосередньо вже зіткнення з другою лінією оборони. І коли будуть вирівняні всі фланги, тоді можна говорити про залучення основної ударної групи", – зауважив Коваленко. 

Водночас оглядач звернув увагу, що зараз Україна застосовує на полі бою не основні сили, а підрозділи обмеженого функціоналу. Коли буде залучена основна ударна група, інтенсивність бойових дій буде зовсім іншою.

"Але знову-таки, на якісь швидкі прориви за прикладом Харківської операції чекати не варто, оскільки Харківська операція — це зовсім інший сценарій, який розвивався в місцевості, що повністю відрізняється ландшафтом, географією, наприклад, від Запорізької області. Тут порівняння абсолютно недоречне", – додав Коваленко. 

Тим часом рятувальники працюють в багатоповерхівці, куди влучили російські окупанти

Як повідомлялося раніше, 3 липня атакували Суми чотирма безпілотниками Shahed 136.

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Дата публікації
Перегляди
61
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