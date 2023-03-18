Військовий експерт оцінив спроможність армії окупантів: "Росіяни здивуються"

Експерт зазначає, що є ділянки фронту, на яких окупанти ще можуть підтримувати величезний тиск.

У Міноборони Великої Британії повідомили, що російські війська виснажили, принаймні тимчасово, боєздатність розгорнутих формувань в Україні.

Військовий експерт Павло Нарожний проаналізував потенціал окупантів, пише 24 канал.

За його словами, вогневий тиск окупантів на фронті суттєво послабляється.

"Про це свідчить швидкість їхнього вогню, кількість артилерійських систем, які вони виводять на вогневі позиції, кількість пострілів, які вони роблять та їхня точність тощо" – каже експерт.

Нарожний зауважує, що є ділянки фронту, на яких окупанти ще можуть підтримувати величезний тиск. Зокрема йдеться про Бахмут, адже саме туди окупанти кинули велику кількість особового складу та військової техніки.

"Але в цілому боєспроможність і, найголовніше, наступальна спроможність російської армії зараз дуже низька", – вважає він.

Військовий експерт також зауважує, що російська пропаганда розповідає, як вони захопили якийсь завод, що розташований в Бахмуті.

"Вони пишаються просуванням десь на 500 – 600 метрів вперед. І це величезна армія, в якій мільйон людей. Це все, що вони можуть розповісти про свої успіхи", – наголосив він

Нарожний вважає, що якщо б ворог дійсно мав наступальний потенціал, то міг би пропалити лінію оборони і наступав би не на 500 метрів, а на 50 чи 100 кілометрів.

"Але цього не відбувається", – резюмував Павло Нарожний.

Як стало відомо, Росія щодня втрачає у війні проти України до 1500 своїх військових під час поточного наступу, здебільшого у Бахмуті.

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