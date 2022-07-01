Військовий експерт оцінив, як швидко білоруси можуть зібрати 25-тисячне військо і піти в наступ

Військовий експерт оцінив, як швидко білоруси можуть зібрати 25-тисячне військо і піти в наступ

Експерт зазначає, що зараз складається враження, що триває підготовка до військових дій, а не просто навчання.

Білоруська армія в режимі мобілізаційного розгортання, проводиться призив резервістів. Зазначив у ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН військовий експерт Костянтин Машовць.

За його словами резервістами комплектують територіальні війська, щось на зразок нашої ТрО. Під виглядом низки навчань, проводяться розгортання ударних військ, до того ж білоруси знімають із баз зберігання військову техніку. Посилюються і повітряним компонентом і протиповітряним компонентом, зокрема посилюються військами із Росії.

Машовць зазначає, що рішення, чи наступати за вищим військовим керівництвом країни, але зараз саме є враження, що готуються до військових дій. Вже фіксуються на кордоні 7 батальйонів тактичних груп, які за словами експерта, роблять вигляд, що охороняють.

Він зазначає, що діяти такі групи можуть одразу на двох напрямках. Але він переконаний, що самостійно білоруси «не полізуть», це можливо лише разом із росіянами.

«Якщо вести відлік від сьогодні, 3-4 тижні потрібні для оперативного розгортання, створення цих угрупувань. Росіяни вагому допомогу наземними військами не не можуть надати – максимум 3-4 БТГ. В двох годинних готовність ще 7 БТГ білорусів і 4-5 – в добовій. Тобто вони можуть нарощувати ці угрупування до рівня 20-25 тисяч військових в першому ешелоні. А далі можуть включитися фактори, які пан Лукашенко не враховує, або погано враховує. Бо це може закінчитись для нього дуже сумно», - каже експерт.

Водночас Машовць застерігає, якщо ж все ж військові дії із боку Білорусі почнуться, то закликає місцеву владу негайно сповістити цивільним. А тим заздалегідь приготуватись до евакуації. Або ж, якщо виїхати вчасно не вдасться, до підготуватись: вивчити заздалегідь правила поведінки, обрати найбезпечніші місця, які захистять від артобстрілів і т.д.

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