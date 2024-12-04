Військовий експерт оцінив ймовірність наступу РФ на Запоріжжя

У Запорізькій області відзначається активізація армії РФ на Роботинському напрямку, а також наступ окупантів на Времівському напрямку в районі селища Велика Новосілка.

Про це розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

З його слів, армія РФ намагається створити ілюзію розширення театру бойових дій - тобто "створити загрозу перенесення бойових дій за річку Дніпро.

"Наразі угруповання російських військ на Запорізькому напрямку нараховують близько 120 тисяч. За даними російської сторони, такої кількості недостатньо для проведення повномасштабної операції, тим більше із захопленням обласного центру Запоріжжя", - наголосив Снєгирьов.

На Запорізькому напрямку росіяни використовуватимуть тактику "тисячі порізів". Експерт пояснює, що метою активізації бойових дій на Запорізькому напрямку буде відволікання оперативних резервів ЗСУ з Донецького і Курського напрямків.

Окрім того, що із Запорізького напрямку до Курської області росіяни перекинули найбільш боєздатні підрозділи своєї армії - 7-му і 76-ту дивізії повітряно-десантних військ.

Нагадаємо, раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в розмовах про Запорізький напрямок і підготовку дій ворога на ньому важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя. Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області.

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